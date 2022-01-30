Трамп заявил о «слабости» Байдена, которая ведет к третьей мировой войне

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30 января 2022, 07:37 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентная политика и слабость нынешнего американского лидера Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны.

«Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что-то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... если бы я был президентом»,- высказал политик перед своими сторонниками на митинге в Конро (Техас).

Трамп отметил, что при нем Москва бы даже не помыслила стянуть российские войска к границе Украины. Бывший американский лидер также напомнил, что практически сорвал строительство «Северного потока-2». Со ссылкой на исторические данные политик добавил, что четыре года его президентства стали единственным периодом, когда РФ «никуда не двигалась».

«Все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас для нас - это не украинская, а американская граница»,- продолжил он.

Экс-президент считает, что США «ничего не делают» для защиты населения и «впускают людей, понятия не имея, кто они такие». Политик привел в пример слабое управление выводом войск из Афганистана, а также увеличение пусков ракет с территории КНДР до рекордных значений.

Ранее Трамп уже говорил, что при его президентстве Россия не осмелилась бы на агрессию в отношении Украины.

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