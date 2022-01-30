Политолог Корнейчук: Украине придется покупать газ у России после открытия «Северного потока-2»

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30 января 2022, 08:04 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина будет вынуждена покупать российский газ после запуска трубопровода «Северный поток-2». По его словам, в Киеве наблюдается энергетический кризис.

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток - 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти - переходить на прямые договоры с "Газпромом"»,- пояснил эксперт.

Корнейчук добавил, что Украина уже столкнулась с катастрофическим дефицитом газа, а в следующий отопительный сезон Киеву будет негде покупать голубое топливо. Политолог предположил, что из-за энергетического кризиса властям придется пойти на «величайшую зраду».

При этом эксперт не исключает, что украинское руководство «искусственно создало нынешний энергетический кризис». Корнейчук считает, что это станет объяснением для населения, почему необходимо закупать газ в России. Он утверждает, что Киев целенаправленно поднял тарифы на голубое топливо в стране и «поставил бизнес на колени».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко выразил мнение, что Киев не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток-2».

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