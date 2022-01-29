Агентство по здравоохранению Великобритании: новый тип «омикрона» распространяется еще быстрее, чем его предшественник

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29 января 2022, 20:42 Источник: РИА Новости

"Омикрон", Frank Hoermann /globallook.com

Новый вариант омикрон-штамма ВА.2 распространяется еще быстрее, чем его первоначальная версия, говорится в исследовании агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA). Его результаты в субботу опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1», — сообщила главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс.

При этом сотрудники агентства настаивают на том, что эффективность имеющихся вакцин в отношении нового подвида штамма остается высокой.

ВА.2 выявлен уже во многих странах. Его называют еще «скрытым омикроном», поскольку в лабораторных условиях его трудно отличить от предыдущей версии.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность, что в России при заражении «омикроном» многие переболеют тяжело, поскольку в стране мало привитых.

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