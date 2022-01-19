Гинцбург допустил возможность, что в России при заражении «омикроном» многие переболеют тяжело, поскольку в стране мало привитых

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19 января 2022, 08:04 Источник: РИА Новости

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

У людей, не обладающих вакцинным или естественным иммунитетом к COVID-19, высока вероятность тяжело перенести болезнь при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сообщил, что неправильно утверждать, будто инфицирование «омикроном» реже вызывает тяжелое течение болезни.

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — сообщил Гинцбург. Он также предположил, что людей, привитых «Спутником V», который показал высокую эффективность, скорее всего, эта проблема вообще не коснется.

Вчера Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса составляет около 75 процентов.

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