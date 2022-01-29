Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США готовы к сокращению масштабов учений в Европе, но ждут от России взаимности

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29 января 2022, 18:55 Источник: ТАСС

Учения НАТО в Болгарии, Spc. Jabari Clyburn/globallook.com

США готовы сократить масштаб учений в Европе, но только при условии, что Россия ответит тем же. Об этом в интервью американской журналистке Грете ван Састерн заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Фрагменты беседы приводит газета The Hill.

«Когда мы начали с ним [Владимиром Путиным] эти переговоры, мы были готовы что-то предложить, если Россия ответит взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они [Россия] не хотели идти на это»,- сказал Кирби.

Представитель Пентагона заявил, что дверь для переговоров с Россией «не закрыта», однако Вашингтон категорически против запрета для Украины вступления в НАТО.

«Владимир Путин не может накладывать вето на то, вступает ли страна в НАТО или кандидатом на вступление в какую организацию она становится. Не Владимиру Путину решать, что ее суверенитет может быть нарушен так легко. Поэтому, очевидно, есть определенные принципы, по которым мы не собираемся идти на компромисс»,- заявил Кирби.

Ранее, комментируя ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что в нем нет позитивной реакции по вопросу недопустимости расширения НАТО на Восток.

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