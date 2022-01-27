Лавров: в ответе США нет позитивной реакции по вопросу недопустимости расширения НАТО

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27 января 2022, 15:34 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал письменный ответ США по гарантиям безопасности. 26 января американский посол Джон Салливан передал Москве соответствующий документ.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации»,- высказал дипломат.

Лавров отметил, что реакция США позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора по второстепенным темам. По его словам, общественность узнает содержание документа в ближайшее время.

«Как нам сказали американские коллеги (хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога), он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет"»,- продолжил глава МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ответе США на предложения России по гарантиям безопасности есть «очень позитивные вещи».

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