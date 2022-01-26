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Блинкен заявил, что в ответе США на предложения России по гарантиям безопасности есть «очень позитивные вещи»

, 21:18 Источник: РИА "Новости"

Блинкен заявил, что в ответе США на предложения России по гарантиям безопасности есть «очень позитивные вещи»
госсекретарь США Энтони Блинкен, MFA Russia/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции в среду, 26 января, заявил, что Вашингтон готов продолжать диалог с Россией в тех областях, где по-прежнему возможно сотрудничество.

"Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию", – подчеркнул Энтони Блинкен и добавил, что Соединенные Штаты Америки готовы двигаться вперед в сферах, в которых есть возможность сотрудничества с российской стороной.

Глава Госдепа добавил в ответе США на предложения России по гарантиям безопасности есть "очень позитивные вещи", однако не уточнил, о чем именно идет речь.

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