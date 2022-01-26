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Посол США передал России ответы на предложения по гарантиям безопасности

, 20:33 Источник: ТАСС

Посол США передал России ответы на предложения по гарантиям безопасности
флаг США, pixabay.com

Посол Соединенных Штатов Америки в среду, 26 января, передал российской стороне ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел РФ.

Согласно последней информации, посол США Джон Салливан передал российской стороне ответы Вашингтона на предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности.

Ранее сегодня журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей страничке в социальной сети Twitter подчеркнула, что письменный ответ американской стороны Москве уже передан.

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