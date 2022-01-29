Аргументы Недели В мире 13+

Токаев: «Никакого торга с Назарбаевым о его личных привилегиях у меня не было»

, 18:05 Источник: "Московский комсомолец"

Токаев: «Никакого торга с Назарбаевым о его личных привилегиях у меня не было»
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев, akorda. kz/globallook.com

Никакого торга с Нурсултаном Назарбаевым во время отстранения его от должности главы Совбеза не было. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в субботу в интервью телеканалу «Хабар-24».

«Никакого торга не было. Разговоров о личных привилегиях не было», - сказал Токаев.

Сам же вопрос смещения Назарбаева с пожизненного поста главы Совбеза решился, по словам президента РК «быстро».

Он рассказал, что в ходе беспорядков, которые продолжались в стране несколько дней, сообщил Назарбаеву, что намерен выступить с обращением к народу и объявить о своем вступлении в должность председателя Совета безопасности. После этого, по словам Токаева, он мог сообщить силовикам, что отныне действует не только как верховный главнокомандующий, но и как глава Совбеза.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

МИД Украины назвал «провокацией» поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса

МИД Украины назвал «провокацией» поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на поручение президента РФ Владимира Путина об оформлении россиянам из Донбасса социальных выплат через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

Политика

Экономика

Общество

Политика

Политика

Происшествия

Экономика

Политика