Токаев: «Никакого торга с Назарбаевым о его личных привилегиях у меня не было»

Никакого торга с Нурсултаном Назарбаевым во время отстранения его от должности главы Совбеза не было. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в субботу в интервью телеканалу «Хабар-24».
«Никакого торга не было. Разговоров о личных привилегиях не было», - сказал Токаев.
Сам же вопрос смещения Назарбаева с пожизненного поста главы Совбеза решился, по словам президента РК «быстро».
Он рассказал, что в ходе беспорядков, которые продолжались в стране несколько дней, сообщил Назарбаеву, что намерен выступить с обращением к народу и объявить о своем вступлении в должность председателя Совета безопасности. После этого, по словам Токаева, он мог сообщить силовикам, что отныне действует не только как верховный главнокомандующий, но и как глава Совбеза.
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