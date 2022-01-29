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Пресс-секретарь Токаева Уали объяснил, почему президент дал интервью на русском языке: «Оно было рассчитано на мировую аудиторию»

, 17:33 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Токаева Уали объяснил, почему президент дал интервью на русском языке: «Оно было рассчитано на мировую аудиторию»
Выступление Токаева, XinHua/globallook.com

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали объяснил, почему Касым-Жомарт Токаев выбрал для интервью государственному телеканалу «Хабар 24» русский язык. По его словам, это было сделано для максимального охвата аудитории.

Интервью Токаева было посвящено январским событиям в Казахстане, а также намеченным властями республики реформам.

«Сегодня в эфире республиканских телеканалов выходит интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане», - написал в своем инстаграме Уали.

По словам пресс-секретаря, в адрес президента после событий начала января в Казахстане поступило множество просьб об интервью от СМИ разных стран, однако из-за его занятости был выбран формат телеинтервью государственному каналу.

«Следующее большое интервью средствам массовой информации обязательно будет дано в ближайшее время отечественным журналистам на казахском языке», - написал Уали.

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