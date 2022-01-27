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Президент Молдавии заявила о желании закупать газ у другого поставщика вместо России

, 23:02

Президент Молдавии заявила о желании закупать газ у другого поставщика вместо России
плита, фото: pixels.com

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, при каких условиях Кишинёв мог бы отказаться от российского газа в пользу другого поставщика. Сейчас компания «Молдовагаз» заключила контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива.

«Мы выполняем свои обязанности по оплате газа, пусть это и дается с трудом, правительство помогает решить проблемы "Молдовагаза", чтобы мы не остались без газа»,- пояснила глава республики в эфире телеканала TV8.

Санду считает, что если бы ситуация на рынке была лучше, то Молдавия могла бы купить газ у другого поставщика. По ее словам, стране было бы легче в кризисной ситуации, если бы компания «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом».

Ранее политолог Александр Вершинин выразил мнение, что Молдавия, зная о финансовых трудностях «Молдовагаза», до последнего рассчитывала на очередное послабление со стороны России.

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