Политолог Александр Вершинин: власти Молдавии не сильно волнует энергетический кризис

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20 января 2022, 15:11

фото: pixabay.com

Политолог Александр Вершинин сообщил, что о финансовых трудностях «Молдовагаза» властям Молдавии было известно изначально, но они до последнего рассчитывали на очередное послабление со стороны России.

Компания «Молдовагаз» задолжала России за поставленное в январе голубое топливо более 25 млн долларов. Парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.

Кишинев до последнего рассчитывал на новые преференции от «Газпрома», а теперь обвиняет Москву в энергетическом кризисе.

«Как-то так получается, что власти республики не сильно волнует энергетический кризис, который сейчас переживает Молдавия. Вернее, волнует очень сильно, но только на словах, а действий чиновники ждут почему-то от России», – сказал российский эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Вершинин отметил, что «"Газпром" является частичным акционером "Молдовагаза", но ведь это не дает их стране бесконечного иммунитета и постоянных преференций», а у «Молдавии максимально льготные условия, отсрочки и беспроцентные простои, просить о большем – наглость».

В период ЧП комиссия по ЧС сможет вводить нормированное потребление природного газа, выделять финансовые средства для закупки топлива, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.

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