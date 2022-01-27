Президент Молдавии заявила о риске военного конфликта в Восточной Европе

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27 января 2022, 22:44

Майя Санду, фото: Panoramic/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на фоне непростой ситуации в регионе, сообщений разных стран и международных организаций в Восточной Европе может начаться война. При этом Кишинёв надеется на мирное урегулирование конфликта.

«Мы можем анализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существует риск войны. Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий»,- пояснила глава республики в эфире телеканала TV8.

Санду отметила, что молдавские госучреждения проводят анализ ситуации и следят за всеми событиями в Восточной Европе, учитывая и худшие сценарии. По ее словам, Кишинёв пытается с нуля разработать протоколы для всех ситуаций, но очень надеется, что будет найдено мирное решение. Президент добавила, что местные жители должны быть наготове, но при этом понимать, что существует вероятность нахождения дипломатического выходы из ситуаций.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной.

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