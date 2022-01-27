Дипломат Зайцев: мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Москва нападать ни на кого не собирается, особенно на Украину. По его словам, даже мысль о войне между «нашими народами» неприемлема.
«… заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир»,- высказал дипломат.
Зайцев добавил, что когда у западных стран срываются планы, то они начинают «искусственно нагнетать ситуацию».
Ранее бывший израильский разведчик Яков Кедми выразил мнение, что у России «давно запланирован и разыгран» военный ответ на случай удара Вооруженных сил Украины по самопровозглашенным республикам Донбасса.
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