Экс-разведчик Кедми: у России «давно запланирован и разыгран» военный ответ на случай удара Украины по республикам Донбасса

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27 января 2022, 15:30

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

У Российской Федерации «давно запланирован и разыгран» военный ответ на случай удара Вооруженных сил Украины по самопровозглашенным республикам Донбасса. Об этом заявил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

«С Украиной не нужны никакие военные действия. Насчет Украины единственное, что есть и готово, — это реакция на открытие огня со стороны ВСУ. Этот ответ у России давно запланирован и разыгран и на уровне штабов, и на уровне войск. Там вопросы будут решаться очень быстро», — отметил Кедми в эфире YouТube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Ранее в четверг сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин допустил вероятность контрнаступления войск непризнанного государства, если киевские подразделения пойдут в атаку на территории Донбасса.

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