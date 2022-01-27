Пушилин допустил вероятность контрнаступления войск ДНР в случае атаки армии Украины

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27 января 2022, 12:11

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава ДНР Денис Пушилин допустил вероятность контрнаступления войск самопровозглашенной республики, если армия Украины пойдет в атаку в Донбассе. По данному вопросу политик высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.

«Мы максимально приложили усилия для того, чтобы слаженность подразделений, отработка некоторых совместных действий и экстренных служб и соответствующих министерств и профильных ведомств, которые будут задействованы в случае наступательных действий со стороны Украины, выдержали и атаку, но при этом и могли перейти в контрнаступление. Почему? Потому что по-другому развиваться ситуация не может», — заявил Пушилин в эфире телеканала РБК.

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Владимир Орлов озвучил точку зрения о том, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, «бессмысленны» против России.

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