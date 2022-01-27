Военный аналитик Орлов: вооружения, поставляемые Западом Украине, «бессмысленны» против России

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2022, 11:45

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооружения, которые Запад поставляет Украине, «бессмысленны» против Российской Федерации. Об этом заявил отечественный военный аналитик Владимир Орлов.

Во вторник киевская сторона получила новую партию военной помощи от Соединенных Штатов. В бывшую советскую республику были доставлены, в частности, три сотни противотанковых ракет Javelin.

Владимир Орлов отметил в беседе с журналистами, что «Запад активно раскручивает маховик конфликта на Украине».

«Киеву поставляются вооружения, которые могут быть использованы в рамках провокаций на линии соприкосновения, для обстрела мирных жителей Донбасса. Но против России все эти вооружения бессмысленны. Они не играют большой роли», — добавил эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский генерал Сергей Кривонос допустил, что РФ может «атаковать» соседнее государство по сценарию операции НАТО в Югославии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости