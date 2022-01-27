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Генерал Сергей Кривонос: Россия может «атаковать» Украину по сценарию операции НАТО в Югославии

, 11:04

Генерал Сергей Кривонос: Россия может «атаковать» Украину по сценарию операции НАТО в Югославии
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация может «атаковать» Украину по сценарию операции Североатлантического альянса в Югославии. Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил украинский генерал Сергей Кривонос.

«Давайте вспомним югославский конфликт в конце 90-х, когда непосредственно война велась без нарушения наземной границы, но были достигнуты политические цели, которые ставились НАТО», — отметил Кривонос.

Россия может реализовать данный сценарий в отношении Украины, полагает процитированный «ПолитНавигатором» генерал.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «вторжение» на территорию соседнего государства текущей зимой. Российская сторона подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее, американский журналист Патрик Ланкастер высказал точку зрения о том, что Донбасс скоро «может быть втянут в тяжелую войну».

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