Американский журналист Ланкастер: Донбасс скоро «может быть втянут в тяжелую войну»

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23 января 2022, 19:57

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Донбасс скоро «может быть втянут в тяжелую войну». Соответствующий вариант развития событий допустил американский журналист Патрик Ланкастер.

Ланкастер обозначил в своем Telegram факторы, которые указывают на то, что Донбасс в скором будущем «может быть втянут в тяжелую войну». В числе подобных сигналов автор поста назвал то, что Соединенные Штаты доставили на Украину свыше 90 тонн летальных вооружений. Кроме того, Вашингтон обязался передать Киеву вертолеты MI-17.

Также Патрик Ланкастер обратил внимание на то, что Великобритания направила на украинскую территорию «30 элитных военнослужащих» и 2 тысячи единиц противотанкового оружия.

На данном фоне правительства западных стран рекомендовали своим гражданам не посещать бывшую советскую республику.

Журналист отметил, что в Париже через некоторое время состоится встреча советников лидеров «нормандской четверки». «Возможно, это единственное, что может удержать эту войну от разгорания», — предположил Ланкастер.

Как сообщалось ранее сегодня, портал 19FortyFive написал, что Россия может применить против Украины стратегические ракетоносцы Ту-160, если разгорится вооруженный конфликт.

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