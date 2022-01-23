Аргументы Недели В мире 13+

Сайт 19FortyFive: Россия может применить против Украины ракетоносцы Ту-160, если начнется война

, 15:13 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт 19FortyFive: Россия может применить против Украины ракетоносцы Ту-160, если начнется война
Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может применить против Украины стратегические ракетоносцы Ту-160, если между двумя государствами разгорится военный конфликт. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Как пишет портал 19FortyFive, антитеррористическая операция Москвы в Сирии продемонстрировала, что Ту-160 способны наносить удары крылатыми ракетами по целям, находящимся на значительном расстоянии.

«Главный вопрос, который Запад должен задать себе сегодня: “Где мы увидим Ту-160 в следующий раз?”» — отмечает сайт.

Американский ресурс счел реальным сценарий, при котором РФ задействует свои бомбардировщики против Украины в случае начала войны. При этом в процитированном материале говорится, что «совершенно неясно, как именно Ту-160 могут быть вовлечены» в предполагаемый будущий конфликт.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон озвучил прогноз, согласно которому российская армия «получит небывалый, невиданный доселе отпор», если «вторгнется» в соседнюю страну.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Арсен Аваков: вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину сейчас выше, чем в 2014 году

Арсен Аваков: вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину сейчас выше, чем в 2014 году

Вероятность «полномасштабного вторжения» России на Украину в настоящее время выше, чем в 2014 году. Такую точку зрения озвучил Арсен Аваков, бывший глава МВД соседней страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

В мире

Политика

Происшествия

Политика

Происшествия

Общество

Политика

Политика

Общество

Культура

Происшествия

Происшествия

Политика

Общество

Политика

Политика