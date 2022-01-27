Немецкий депутат Быстрон о санкциях против «СП-2»: «Препятствовать поставкам газа не в интересах ФРГ или РФ»

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27 января 2022, 22:24 Источник: Известия

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин намерен включить «Северный поток-2» в новый пакет «мощных» антироссийских санкций.

«Федеральное правительство играет роль заместителя США и ставит под угрозу собственное энергоснабжение. Препятствовать поставкам газа не в интересах ни Германии, ни России»,- высказал депутат.

Быстрон отметил, что единственными бенефициарами этой меры станут американские компании, которые хотят «продавать свой неконкурентоспособный в нормальных рыночных условиях сжиженный природный газ в страны ЕС взамен более качественного и дешевого газа из России».

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