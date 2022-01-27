Глава МИД ФРГ вместе с коллегой из Франции посетит линию соприкосновения в Донбассе

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27 января 2022, 17:47 Источник: ТАСС

Анналена Бербок, Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок намерена через неделю посетить Украину. Дипломат прибудет в страну со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Мы с моим французским коллегой Ле Дрианом через неделю снова посетим Украину, в том числе линию соприкосновения, и поддержим усилия ОБСЕ»,- поделилась министр.

Бербок отметила, что Минские соглашения имеют решающее значение в урегулировании конфликта на Украине. По ее словам, Германия готова поддержать Киев экономически и финансово. Дипломат добавила, что Берлин не будет сокращать персонал немецкого посольства и «поддержит страну своим присутствием и инвестициями». Глава МИД уверена, что «дипломатия имеет абсолютный приоритет».

Ранее Бербок заявила, что общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности страны.

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