Помощник мэра города Исфара в Таджикистане получил ранение на границе с Киргизией
27 января 2022, 21:57
СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что помощник мэра Исфары в Таджикистане, выехавший на место перестрелки у границы с Киргизией, получил огнестрельное ранение.
«Огнестрельное ранение получил помощник мэра города Исфара, выехавший на место вооруженного инцидента с руководителем города Баховаддином Баходурзода»,- передаёт Sputnik Таджикистан.
Отмечается, что на месте происшествия продолжается интенсивная стрельба.
Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки между военными на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара-Баткен от смертельного ранения погиб житель таджикского села Ходжи Аъло.
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