Помощник мэра города Исфара в Таджикистане получил ранение на границе с Киргизией

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27 января 2022, 21:57

скорая, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что помощник мэра Исфары в Таджикистане, выехавший на место перестрелки у границы с Киргизией, получил огнестрельное ранение.

«Огнестрельное ранение получил помощник мэра города Исфара, выехавший на место вооруженного инцидента с руководителем города Баховаддином Баходурзода»,- передаёт Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается интенсивная стрельба.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки между военными на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара-Баткен от смертельного ранения погиб житель таджикского села Ходжи Аъло.

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