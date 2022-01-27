Источник в Таджикистане рассказал о гибели жителя села Ходжи Аъло при перестрелке на границе

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2022, 21:18 Источник: РИА Новости

скорая, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что в ходе перестрелки между военными на таджикско-киргизской границы на дороге Исфара-Баткен от смертельного ранения погиб житель таджикского села Ходжи Аъло.

«В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев»,- уточнил собеседник.

Он добавил, что в центральную больницу Исфары госпитализированы 5 раненых, из них двое пограничников.

Сейчас власти Республики Кыргызстан эвакуируют жителей десяти приграничных с Таджикистаном сёл: Ак-Татыр, Орто-Боз, Жака-Урук, Уч-Добо, Ак-Сай, Таш-Тумшук, Самаркандек, Кулунду, Максат и Сада. Людей отправляют в Баткен и посёлок Рават.

Ранее сообщалось, что таджикская сторона применила оружия и открыла огонь по киргизским пограничникам в местности Чыр-Добо Баткенского района. В результате происшествия пострадали шесть человек.

При этом в Таджикистане пограничники утверждают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона, а они открыли ответный огонь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости