Число пострадавших при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана возросло до шести

Число пострадавших в результате перестрелки между военными на одном из участков таджикско-киргизской границы возросло до шести человек. В четверг, 27 января, стало известно об ухудшении обстановки около 19.35 (16.35 мск).
«Число пострадавших в результате стрельбы на таджикско-кыргызской границе возросло до шести человек. Все - граждане Таджикистана»,- передаёт Sputnik Таджикистан.
Медики рассказали, что состояние раненых, помещенных в центральную клинику города Исфара, не является тяжелым.
Ранее сообщалось, что таджикская сторона применила оружия и открыла огонь по киргизским пограничникам в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. В результате проишествия пострадали трое военнослужащих.
При этом в Таджикистане пограничники утверждают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона, а они открыли ответный огонь.
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