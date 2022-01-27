Число пострадавших при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана возросло до шести

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27 января 2022, 19:58

военные, фото: pixels.com

Число пострадавших в результате перестрелки между военными на одном из участков таджикско-киргизской границы возросло до шести человек. В четверг, 27 января, стало известно об ухудшении обстановки около 19.35 (16.35 мск).

«Число пострадавших в результате стрельбы на таджикско-кыргызской границе возросло до шести человек. Все - граждане Таджикистана»,- передаёт Sputnik Таджикистан.

Медики рассказали, что состояние раненых, помещенных в центральную клинику города Исфара, не является тяжелым.

Ранее сообщалось, что таджикская сторона применила оружия и открыла огонь по киргизским пограничникам в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. В результате проишествия пострадали трое военнослужащих.

При этом в Таджикистане пограничники утверждают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона, а они открыли ответный огонь.

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