На границе Таджикистана и Киргизии произошли перестрелки между пограничниками

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27 января 2022, 18:59

стоп, фото: pixels.com

Пограничная служба киргизского государственного комитета национально безопасности (ГКНБ) сообщила, что на границе с Таджикистаном начались бои между военнослужащими.

«Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная. По итогам проведенных переговоров между представителями погранслужб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана", впоследствии был вновь открыт для проезда»,- пояснили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что около 19.35 (16.35 мск) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и открытием огня по киргизским пограничникам в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

«Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в Центральную клинику города Исфара»,- передает Sputnik Таджикистан.

По данным информагентства 24.kg, жители расположенных на границе с Таджикистаном киргизских населенных пунктов начали покидать свои дома.

При этом в Таджикистане пограничники утверждают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона, а они открыли ответный огонь.

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