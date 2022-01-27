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Командующий нацгвардии Украины Балан подал в отставку после вооружённого нападения на военнослужащих в Днепре

, 21:46 Источник: РБК-Украина

Командующий нацгвардии Украины Балан подал в отставку после вооружённого нападения на военнослужащих в Днепре
Фото с места происшествия, Национальная полиция Украины

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как 20 летний солдат-срочник Артемий Рябчук в городе Днепр расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих и сбежал с оружием.

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии»,- сообщил он.

Балан отметил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», чтобы они не могли влиять на расследование.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцик рассказала о причинах поступка нацгвардейца. 

Рябчук убил пять человек. Сейчас злоумышленник задержан. Ему  грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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