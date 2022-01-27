Депутат Рады Юлия Яцик: нацгвардеец расстрелял сослуживцев из-за того, что над ним издевались в части и называли «стукачом»

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27 января 2022, 15:50 Источник: Telegram

Воинская часть в Днепре, где случилось ЧП/Mykola Myakshykov/globallook.com

Депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцик в своем телеграм-канале рассказала о причинах, толкнувших 20-летнего нацгвардейца на преступление. По ее словам, это была месть за издевательства над ним.

«Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его «стукачом» и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет. Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других служебных лиц»,- написала депутат.

Ранее сообщалось, что 20 летний солдат-срочник Нацгвардии Украины Артемий Рябчук в городе Днепр расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих и сбежал с оружием. Погибли пять человек, в том числе женщина, еще пятеро получили травмы и ранения. Рябчук задержан.

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