Military Watch: российские истребители Су-35 в Белоруссии могут представлять угрозу для европейских стран НАТО

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27 января 2022, 17:31 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители Су-35, MOD Russia / globallookpress.com

Российские истребители Су-35 в Белоруссии могут представлять угрозу для европейских государств, входящих в состав Североатлантического альянса. На это укатывается в публикации, появившейся в американском интернет-сегменте.

«На фоне роста напряженности между Москвой и Западом из-за Украины Россия развернула на территории своего стратегического партнера и соседа — Белоруссии — свои самые боеспособные истребители Су-35 для противостояния с НАТО», — пишет портал Military Watch.

Сайт отмечает, что данные боевые машины в Белоруссии могут представлять угрозу для европейских стран НАТО.

В процитированном материале говорится, что Су-35 разрабатывался специально для борьбы с западными стелс-истребителями. К числу преимуществ самолета Military Watch отнес его арсенал. Так, машина оснащена авиационной ракетой Р-37М, которая в состоянии поражать цели на дальности до 400 километров.

«Это более чем вдвое превышает возможности натовских ракет класса "Метеор" и AIM-120D», — констатирует американский ресурс.

Как сообщалось ранее сегодня, военный аналитик Владимир Орлов заявил, что вооружения, которые Запад поставляет Украине, «бессмысленны» против России.

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