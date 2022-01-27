Политолог Коктыш: санкции США против Путина стали бы «настоящим основанием для начала войны»

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27 января 2022, 16:50 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Санкции Соединенных Штатов против президента России Владимира Путина стали бы «настоящим основанием для начала войны». Об этом заявил отечественный политолог Кирилл Коктыш.

Некоторое время назад телеканал CBS проинформировал, что американские власти решили не вводить санкции в отношении Путина, поскольку ограничения создадут «технические трудности». Данную новость для журналистов прокомментировал политолог Коктыш.

«Это был бы сasus belli, настоящее основание для начала войны. Беспрецедентная вещь. Понятно, что иногда в Штатах от здравого смысла не отказываются. Одно дело — риторика, другое, что США пытаются решить комплекс задач по сохранению под своим контролем Европы в условиях, когда сокращаются доходы», — отметил эксперт.

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