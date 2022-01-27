Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Коктыш: санкции США против Путина стали бы «настоящим основанием для начала войны»

, 16:50 Источник: «ПолитРоссия»

Политолог Коктыш: санкции США против Путина стали бы «настоящим основанием для начала войны»
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Санкции Соединенных Штатов против президента России Владимира Путина стали бы «настоящим основанием для начала войны». Об этом заявил отечественный политолог Кирилл Коктыш.

Некоторое время назад телеканал CBS проинформировал, что американские власти решили не вводить санкции в отношении Путина, поскольку ограничения создадут «технические трудности». Данную новость для журналистов прокомментировал политолог Коктыш.

«Это был бы сasus belli, настоящее основание для начала войны. Беспрецедентная вещь. Понятно, что иногда в Штатах от здравого смысла не отказываются. Одно дело — риторика, другое, что США пытаются решить комплекс задач по сохранению под своим контролем Европы в условиях, когда сокращаются доходы», — отметил эксперт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп может вынудить его покинуть США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп может вынудить его покинуть США

Госдепартамент предупредил российских дипломатов, что посол РФ в Вашингтоне будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Политика

В мире