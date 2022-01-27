CBS: США приняли решение не вводить санкции против Владимира Путина

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27 января 2022, 07:18 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти США решили не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, так как ограничения дадут "технические трудности". Телеканал CBS: при введении ограничений против лица, с которым Вашингтон ведет переговоры, ему будет трудно перемещаться и координировать действия со своим партнерами.

Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки ранее на вопрос о санкциях против президента РФ, заявила, что Белый дом не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

Телеканал CBS со ссылкой на свои источники передал информацию о том, что США могут ввести санкции против Путина, но сейчас Белый дом решил не делать этого, поскольку возникнут некоторые технические трудности. Корреспондент телеканала добавил, что при введении ограничений против лица, с которым Вашингтон ведет переговоры, ему будет трудно перемещаться и координировать действия со своими союзниками.

Профессор психологии Борис Хигир заявил, что США не впервой разжигать войны. А Путин может разобраться с Украиной за 25 часов, но он разведчик и дипломат, который никогда не делает резких движений».

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