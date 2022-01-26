Психолог: Путин и дальше будет давить США

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26 января 2022, 18:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Мария Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена в разговоре с британской коллегой Лиз Трасс о важности скоординированного реагирования на российскую «агрессию» на границе с Украиной…

«Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», - прокомментировала звездную фразу американца официальный представитель МИД России.

«Американцы придумали некое «вторжение», которое Россия якобы готовит для Украины, - сказал «АН» профессор психологии Борис Хигир. - Ну что ж, США не впервой разжигать войны. И очень хорошо, что наша политическая элита сегодня все понимает и работает очень взвешенно. А ведь Путин может разобраться с Украиной за 25 часов, но он разведчик и дипломат, который никогда не делает резких движений».

Психолог отметил, что наши предлагают Штатам «нормальные и реальные» вещи, выдвигают такие предложения, в которых все «четко расписано», но американцы просто «не способны вникнуть» в те документы, которые наши политики прислали им.

Отметим, что Запад предпочитает и дальше нагнетать обстановку вокруг «вторжения» РФ на Украину, объявляя уже об эвакуации дипломатов из Киева. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что этим Запад нагнетает «истерику», параллельно накачивая Украину оружием так, что украинская элита «немножко перепугалась».

«Сегодня всех нас интересует прежде всего то, чтобы не началась война, - продолжает эксперт в разговоре с «АН». - Кстати, и американцы где-то в глубинах своего разума, возможно, понимают, что мы не можем столько лет терпеть угрозу с их стороны, тем более что они постоянно приближаются к нашим границам и уже вплотную подошли к ним».

Напомним, что и Кремль, и МИД неоднократно давали понять Западу, что целью вбросов о «российской агрессии» на Украину является увеличение группировки Североатлантического альянса у границ России.

«А ведь Россия – благословенная страна, с теплотой отношения даже к этим людям, - продолжает ньюсмейкер, - но они никак не хотят и не могут это понять. Впрочем, и в США есть разумные представители элит, которые не хотят ссориться с Россией, но их почти не слышно».

Психолог считает, что американцам нужно «убираться подальше» от нас, иначе мы им устроим такое «вредительство», что они забудут свои имена, фамилии и все остальное! Путин и дальше будет «давить» США – я имею ввиду, дипломатическими способами, а вся эта свора с той стороны «абсолютно труслива», заключил Борис Хигир в разговоре с «АН».

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