Психолог: Энтони Блинкен находится в глубочайшей депрессии

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 января 2022, 16:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, итог последней встречи глав дипломатических ведомств России и США был предсказуем: прорыва не состоялось.

Встреча состоялась по инициативе американской стороны, потому что, как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, было неясно, что «является или не является центральным требованием России», так что требовалось прояснить детали.

«На мой взгляд, Блинкен находится в глубочайшей депрессии, - сказал «АН» профессор психологии Борис Хигир, - хотя и пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Более того, по-моему, он находится в таком невероятном состоянии, что у него в любое время может случиться сердечно-сосудистый срыв. Заметьте, этот человек практически не улыбается, и видно, что он абсолютно растерян».

Любому нормальному человеку понятно, утверждает психолог, что Блинкен и «вся эта американская трусливая команда» сегодня очень сильно «просчитались», и у них вообще ничего не выйдет. То, что они задумали, все эти хитрости, лавирования, затягивание процесса и так далее, все-все однозначно пойдет прахом, предрекает эксперт.

Как подчеркнул во время состоявшихся переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия желает услышать «конкретные ответы» на свои предложения, в русле обязательств, закрепленных ОБСЕ, когда «ни одна страна» не должна укреплять свою безопасность за счет другой страны.

«Наши переговорщики имеют колоссальный опыт и четкое и ясное мышление, - напомнил Борис Хигир, - а с той стороны мы видим людей, которые вообще не способны глубоко заниматься политикой, буквально как нынешние украинские горе-эксперты, которые, откровенно говоря, просто недоразвитые люди».

Профессор психологии считает, что политика – это ужасно «склочная наука», однако с нашей стороны всегда идет «чистота, прямота и конкретность». Наши аналитики намного глубже, чем американцы, причем переговоры они ведут с точки зрения «правды и справедливости», замечает эксперт. А вот со стороны наших визави из США постоянно идет либо ложь, либо провокация, констатирует психолог, то есть «они врут все время». Наши же всё делают с умом, и тот же Путин знает, что ведомство Лаврова никогда «не подставит Россию».

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