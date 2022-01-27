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Глава МИД ФРГ сообщила о готовности ввести «мощные» санкции против «СП-2»

, 16:35 Источник: РИА Новости

Глава МИД ФРГ сообщила о готовности ввести «мощные» санкции против «СП-2»
Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о введении санкций против газопровода «Северный поток-2» при «агрессивных» действиях со стороны России. По ее словам, Германия готова к постоянному диалогу, но необходимо проявить и «твердость» в решениях.

Бербок отметила, что Германия совместно с союзниками в Евросоюзе и НАТО работает над мощным пакетом санкций, в том числе против «Северного потока-2».

«При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая "Северный поток 2". Да, мы хотим диалога все время, но ... необходима и твердость, которая недвусмысленно ясно указывает, что суверенное равенство государств и основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются»,- пояснила дипломат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Запад помнить о последствиях для себя при введении антироссийских санкций. 

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