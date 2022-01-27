Народная милиция ЛНР: в случае наступления ВСУ в Донбассе главный удар может быть нанесен из района Светлодарской дуги
27 января 2022, 16:14
Если Вооруженные силы Украины организуют наступательную операцию на территории Донбасса, главный удар может быть нанесен из района Светлодарской дуги. Об этом говорится в заявлении Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
Народная милиция предположила, приняв во внимание ряд факторов, что в случае наступления противника основной удар придется из расположения 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Данное соединение дислоцировано в районе Светлодарской дуги.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший израильский разведчик Яков Кедми указал, что у Москвы «давно запланирован и разыгран» военный ответ на случай атаки Киева на ДНР и ЛНР.
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