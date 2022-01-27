Сайт Avia.pro: российские С-400 возле границ с Украиной способны защитить ДНР и ЛНР от любых воздушных ударов киевских войск

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27 января 2022, 10:33 Источник: Avia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 возле границ с Украиной способны защитить самопровозглашенные ДНР и ЛНР от любых воздушных ударов киевских войск. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

«На фоне появившихся сведений о том, что над Донбассом может быть создана полностью бесполетная зона, появилась схема, на которой представлены границы бесполетной зоны, при условии организации контроля российскими комплексами С-400 “Триумф”», — пишет портал Avia.pro.

Сайт отмечает, что С-400 в состоянии защитить ДНР и ЛНР от любых воздушных ударов сил Киева. Для этого потребуется развернуть данное вооружение всего лишь в четырех районах вблизи российско-украинской границы, указывается в процитированном материале.

Ранее в четверг тот же интернет-ресурс допустил, что Москва может поставить республикам комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и системы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

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