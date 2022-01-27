Avia.pro: Россия может вооружить войска ДНР и ЛНР комплексами ПВО «Панцирь-С1» и системами РЭБ «Красуха»

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27 января 2022, 07:58 Источник: Avia.pro

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может вооружить войска республик Донбасса комплексами противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и системами радиоэлектронной борьбы «Красуха». Реализация такого сценария допускается в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад депутат Сергей Миронов проинформировал, что Госдума РФ будет готова поддержать поставку оружия непризнанным ДНР и ЛНР в случае обострения конфликта на востоке Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин на этом фоне заявил, что республика нуждается в высокотехнологичных средствах поражения, которые способны бороться, в частности, с закупленными Киевом турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

Портал Avia.pro пишет, что Москва может оснастить силы самопровозглашенных государств комплексами ПВО «Панцирь-С1» и системами РЭБ «Красуха». Их появление в Донбассе, отмечает сайт, обеспечит максимальную защиту от ракетных обстрелов территорий ДНР и ЛНР и ударов украинских дронов.

Как сообщалось ранее, американский журналист Патрик Ланкастер высказал мнение, согласно которому Донбасс скоро «может быть втянут в тяжелую войну».

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