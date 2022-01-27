Глава китайского МИД Ван И попросил США не мешать проведению зимней Олимпиады в Пекине

США должны перестать создавать помехи зимним Олимпийским играм в Пекине, открытие которых состоится 4 февраля. Об этом в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал министр иностранных дел Китая Ван И.
«Дело первостепенной важности - американская сторона должна прекратить мешать проведению зимних Олимпийских игр в Пекине», - цитирует главу МИД КНР сайт китайского внешнеполитического ведомства.
США 6 декабря прошлого года объявили дипломатический бойкот зимним Играм в Пекине в знак протеста против геноцида уйгур в Синьцзяне. Американские спортсмены выступят на Олимпиаде, однако официальные лица в Китай не приедут. Позже к бойкоту присоединились еще ряд стран, в том числе Великобритания, Канада и Австралия.
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