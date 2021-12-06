Соединенные Штаты официально объявили о дипломатическом бойкоте Зимней Олимпиады в Пекине

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6 декабря 2021, 21:56 Источник: РИА Новости

Джен Псаки, Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Представители руководства США не приедут на Зимнюю Олимпиаду в Китае. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», - заявила она сегодня на брифинге для журналистов.

Представитель Белого дома подчеркнула при этом, что речь идет только о дипломатическом бойкоте — американские спорстмены примут участие в Играх.

«Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на 100% мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр», - заявила Псаки.

Ранее сообщалось, что вариант дипломатического бойкота Зимних Игр из-за «геноцида уйгуров» рассматривают, помимо США, ряд стран Евросоюза.

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