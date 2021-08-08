В мире усиливаются призывы к бойкоту грядущей Олимпиады в Пекине

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2021, 21:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Getty Images/Costfoto/Barcroft Media

Уйгурский вопрос в КНР до сих пор вызывает опасения у мировой общественности. По многим данным, правительство Си Цзиньпина проводит в регионах намеренное уничтожение населения. Действия Пекина уже окрестили, как «геноцид уйгуров».

В США и многих странах Евросоюза призывают из-за этого бойкотировать грядущую Олимпиаду-2022, которая пройдёт в самом центре Поднебесной уже в феврале следующего года. Впрочем, призывы к бойкоту звучат не только из-за уйгуров. Мир недоволен действиями КПК в 2020 году и в прошедшие месяцы. Сокрытие данных о коронавирусе, фактическая аннексия Гонконга, агрессивное поведение по отношению к США и прямые угрозы в адрес Тайваня: всё это не делает Китаю чести и даже отворачивает его правительство от всего земного шара.

Но всё же власти КНР желают проведения в своей столице Олимпиады и планируют организовать очень зрелищное мероприятие. Аналитики считают, что в этом может быть также виновно явное соперничество с Японией. Олимпиада, прошедшая в этом году в Токио вызвала у экспертов неоднозначное мнение. Пекинские мероприятия планируют организовать в китайском «победоносном стиле». Это означает, что не обойдётся без полчищ зрителей на трибунах, высокопоставленных делегаций из разных стран и пышных королевских церемоний. Грядущая Олимпиада словно бы должна стать символом победы Китая над коронавирусом и надо всеми его врагами. Правда, большая часть мировых держав совсем не считает КНР победительницей «ковида». Соответственно, и все попытки Поднебесной объявить великую викторию выглядят, по мнению некоторых экспертов, очень «идеологично».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости