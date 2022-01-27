Генерал-майор Владимир Попов: авиация НАТО может реализовать против России «сценарий рейса MH17» над Черным морем

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27 января 2022, 09:04 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Авиация Североатлантического альянса может реализовать против Российской Федерации «сценарий рейса MH17» над Черным морем. Об этом заявил генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Портал «ПолитРоссия» пишет, что американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon «устроил серьезную провокацию над акваторией Черного моря». Сайт отмечает, что машина допустила сближение с авиалайнером «Аэрофлота», после чего попыталась прикрыться им от работающих комплексов С-400, дислоцированных на территории Крымского полуострова.

Генерал-майор Попов, прокомментировавший данный случай для СМИ, констатировал, что «обстановка сейчас и без того сложная».

«И, если ее еще и нагнетать, если ее провоцировать, то вот это и является элементом преступной деятельности этих разведчиков. И такие провокационные полеты со стороны НАТО на это и настроены — вдруг бы выстрелила ракета системы С-400 и поразила не этот злополучный Boeing P-8 Poseidon, а гражданский борт», — отметил собеседник журналистов.

По его словам, авиация НАТО может реализовать против Москвы «сценарий рейса MH17» над Черным морем.

В июле 2014 года в Донецкой области потерпел крушение малайзийский пассажирский лайнер Boeing, выполнявший рейс MH17. Согласно выводам международного следствия, самолет сбили из российского комплекса «Бук». Официальная Москва свою причастность к случившемуся отрицает.

Как сообщалось ранее, американский ресурс 19FortyFive допустил, что Россия может применить против Украины ракетоносцы Ту-160, если между странами разгорится вооруженный конфликт.

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