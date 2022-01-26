Замглавы МИД Польши Шинковский вель Сенк потребовал от ФРГ отказаться от «Северного потока-2»

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк потребовал от ФРГ прояснить свою позицию по отношению к ситуации вокруг Украины, заявить об отказе от «Северного потока-2» и снять запрет с поставок Киеву оружия германского производства, сообщает dpa.
«В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте»,- сказал дипломат.
По его словам, Европа ожидает от ФРГ ясных сигналов того, что на нее можно положиться. Такими сигналами могли бы стать отказ от «Северного потока-2» и одобрение на продажу Эстонией Украине гаубиц, произведенных еще в ГДР.
«Мы ожидаем сильных слов и сильных действий от германского правительства, а не затуманивания фактов»,- заявил замминистра.
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