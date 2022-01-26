Аргументы Недели В мире 13+

Замглавы МИД Польши Шинковский вель Сенк потребовал от ФРГ отказаться от «Северного потока-2»

, 12:19 Источник: ТАСС

Замглавы МИД Польши Шинковский вель Сенк потребовал от ФРГ отказаться от «Северного потока-2»
Флаги Польши и ЕС, Attila Husejnow/globallook.com

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк потребовал от ФРГ прояснить свою позицию по отношению к ситуации вокруг Украины, заявить об отказе от «Северного потока-2» и снять запрет с поставок Киеву оружия германского производства, сообщает dpa.

«В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте»,- сказал дипломат.

По его словам, Европа ожидает от ФРГ ясных сигналов того, что на нее можно положиться. Такими сигналами могли бы стать отказ от «Северного потока-2» и одобрение на продажу Эстонией Украине гаубиц, произведенных еще в ГДР.

«Мы ожидаем сильных слов и сильных действий от германского правительства, а не затуманивания фактов»,- заявил замминистра. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Политолог Шатров о заявлении Байдена про санкции против Путина: президента США подставили в очередной раз

Политолог Шатров о заявлении Байдена про санкции против Путина: президента США подставили в очередной раз

Политолог Игорь Шатров считает, что президента США Джозефа Байдена, заявившего о санкциях против президента России Владимира Путина, в очередной раз подставили.

Аргументы НеделиАвторы АН

Здоровье

Аргументы НеделиИнтервью

Здоровье

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

Общество

Политика

Здоровье

Происшествия