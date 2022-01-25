Политолог Сергей Марков прокомментировал инициативу Эммануэля Макрона стать посредником между Россией и Украиной

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25 января 2022, 17:02 Источник: Свободная пресса

Сергей Марков, фото: vk.com/politologmarkov

Российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что посредники между Россией и Украиной не нужны вообще, так никакого конфликта между Москвой и Киевом не существует.

Марков высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником между Россией и Украиной.

О желании Макрона стать посредником в ходе телефонных переговоров с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сообщили ранее в Елисейском дворце. Макрон собирается предложить «путь деэскалации» кризиса на Украине.

В беседе со «Свободной прессой» политолог заявил, что Макрон был бы полезен, если бы он стал «посредником в переговорах между Россией и США, и смог доказать американцам, что они должны демонтировать репрессивный киевский режим, если бы он смог убедить Вашингтон, что он должен дать Киеву команду выполнять Минские соглашения, если бы он смог уговорить американцев отказаться от поддержки политики государственного терроризма».

Как отметил Марков, в настоящее время многие политики высказывают желание стать посредниками между Россией и Украиной, но «высказывая такие предложения, они демонстрируют свою антироссийскую роль, так как тем самым тем самым подчеркивают существование конфликта между нашими государствами, и, что Россия враждебна Украине».

Марков подчеркнул, что никакой вражды между Москвой и Киевом нет, а «Россия является силой, которая может освободить Украину от ее злейшего врага — оккупации со стороны дьявола, роль которого играют американская и британская спецслужбы».

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