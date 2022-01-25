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Во всей энергосистеме Центральной Азии произошел сбой

, 10:48 Источник: Sputnik Кыргызстан

Во всей энергосистеме Центральной Азии произошел сбой
ЛЭП, pixabay.com

Во всей энергосистеме Центральной Азии во вторник, 25 января, произошло системное погашение из-за срабатывания автоматики. В настоящий момент специалисты восстанавливают нормальный режим.

Уточняется, что на территории Кыргызстана восстановление электричества ожидается в течение часа.

Подчеркивается также, что авария в системе энергоснабжения, которая затронула сегодня ряд стран Центральной Азии, произошла в связи с перегрузкой транзитной линии в Казахстане. Об этом заявили в пресс-службе казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

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