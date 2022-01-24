Псаки подтвердила возможность усиления восточного фланга НАТО

Администрация Байдена продолжает консультации с союзниками по поводу возможной переброски сил на Восток Европы, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами «восточного фланга [НАТО]» - заявила пресс-секретарь Белого дома.
При этом она отметила, что Джо Байден остается при мнении, что Россия может «в любой момент начать военные действия против Украины». Однако подчеркнула, что подобная переброска сил возможна не только в случае «агрессии» России.
«Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения»,- заявила Псаки.
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