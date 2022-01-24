Аргументы Недели В мире 13+

Псаки подтвердила возможность усиления восточного фланга НАТО

, 22:55 Источник: "Интерфакс"

Псаки подтвердила возможность усиления восточного фланга НАТО
Джен Псаки, Yuri Gripas - Pool via CNP/globallook.com

Администрация Байдена продолжает консультации с союзниками по поводу возможной переброски сил на Восток Европы, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами «восточного фланга [НАТО]» - заявила пресс-секретарь Белого дома.

При этом она отметила, что Джо Байден остается при мнении, что Россия может «в любой момент начать военные действия против Украины». Однако подчеркнула, что подобная переброска сил возможна не только в случае «агрессии» России.

«Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения»,- заявила Псаки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил возможное «вторжение» России на территорию Украины с «новой Чечней», предрек тяжелый и кровопролитный конфликт в этом случае, заметив, однако, что войны еще можно избежать, пишет Reuters.

Аргументы НеделиАвторы АН

Наука

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Общество

Происшествия

Здоровье

В мире

Наука