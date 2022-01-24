В Киеве на 25 декабря назначили перекрестный допрос Порошенко и Медведчука в рамках дела о госизмене

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24 января 2022, 19:29 Источник: "Интерфакс"

Петр Порошенко в суде, Yevhen Kotenko/globallook.com

Государственное бюро расследований Украины назначило на 25 января перекрестный допрос бывшего украинского президента Петра Порошенко и народного депутата фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. По мнению адвоката Порошенко Ильи Новикова, это сделано исключительно «ради PR-эффекта».

«Нам официально сообщают, что на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию офиса генпрокурора, офиса президента, имели возможность сделать такую картинку... что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР», - заявил Новиков на брифинге в понедельник.

20 декабря ГБР уведомило Порошенко о подозрении в госизмене в связи с поставками в страну в 2014 году угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Ранее подобные уведомления в рамках этого же дела получили народный депутат Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

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