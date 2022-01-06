Печерский суд Киева арестовал все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко

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6 января 2022, 16:13 Источник: ТАСС

Петр Порошенко, Hennadii Minchenkoukrinform/globallook.com

В Киеве Печерский районный суд наложил арест на имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, которому предъявлено обвинение в государственной измене. Сообщение об этом разместил в четверг телеграм-канал издания «Страна».

«Суд наложил арест на все имущество и активы Петра Порошенко», - сказано в сообщении.

Дело, по которому проходит бывший президент Украины, касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Он обвиняется сразу по нескольким статьям: финансирование терроризма, госизмена, создание террористической организации. Соответчиками являются глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, предприниматель Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Сам Порошенко, находящийся сейчас за границей, заявлял, что 17 января намерен вернуться на Украину и принять участие в судебных заседаниях.

Тем временем партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» подала сразу в несколько ведомств заявления о государственной измене и финансировании терроризма в отношении нынешнего украинского президента Владимира Зеленского и его окружения.

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