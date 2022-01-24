Владимир Зеленский — службе внешней разведки: «пора переходить к наступательным действиям»

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24 января 2022, 17:55 Источник: РБК

Валдимир Зеленский, фото с сайта президента Украины

СВР Украины пора переходить к наступательным действиям. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня внешней разведки страны. Текст публикует сайт президента Украины.

«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка <...> Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов», — заявил Зеленский.

Президент Украины особо подчеркнул роль внешней разведки в сопровождении переговоров в «нормандском формате» и вопросах, связанных с газовой проблематикой и, в частности, «Северным потоком -2».

«Наши граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит», — заявил украинский лидер.

Ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон предположил, что Зеленского «снесут», если он начнет выполнять Минские соглашения.

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