Политолог Мезюхо: американцы «навредят глобальной безопасности и отношениям с РФ» отправкой военных в Европу из-за Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

24 января 2022, 09:40 Источник: RT

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Политолог Иван Мезюхо назвал «провокацией» сообщения американских СМИ об отправке военнослужащих США в страны Прибалтики и Восточной Европы из-за напряжённой ситуации на Украине.

«Я думаю, что сообщения американской прессы об отправке военнослужащих США в Прибалтику в большей степени связаны с переговорами в Вашингтоне по гарантиям безопасности. США ведут себя в ходе контактов с Москвой на эту тему довольно агрессивно»,- высказал он RT.

Мезюхо отметил, что американцы всегда выступают с «позиции силы». Политолог допустил, что данная информация может иметь под собой реальную основу. При этом он уверен, что если США пойдут на такие «провокационные действия», то «навредят глобальной безопасности и своим же отношениям с Россией».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Европа и США готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости