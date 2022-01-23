Издание 360kuai: российские атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» «будут представлять огромную опасность» для ПРО США

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23 января 2022, 20:24 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» «будут представлять огромную опасность» для ПРО Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Издание 360kuai пишет, что некоторое время назад военно-морской флот РФ принял две атомные субмарины. Согласно имеющейся информации, корабль «Князь Олег» в состоянии одновременно нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с дальностью полета свыше девяти тысяч километров.

В процитированном материале указывается, что к числу преимуществ лодки «Новосибирск» относится передовое электронное и акустическое оборудование. Одна из задач «Новосибирска» — выслеживать и уничтожать субмарины противника.

Авторы 360kuai предрекли, что российские «подводные атомные убийцы будут представлять огромную опасность для системы противоракетной обороны США».

«Атомный военный флот РФ, скрытый под водой, заставит Соединенные Штаты чувствовать себя бессильными», — добавило издание.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский сайт 19FortyFive допустил, что Москва может применить против Украины стратегические ракетоносцы Ту-160, если между странами вспыхнет вооруженный конфликт.

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